Atracan a los vecinos de la comunidad a todas horas

Armados con sendas escopetas y valiéndose de motocicletas, como medio de transporte, antisociales pertenecientes a El Nacional azotan a sus vecinos, ya que según la denuncia de algunos afectados ‘‘la poca presencia policial permite que los choros anden con el moño suelto en esta comunidad’’.

La primera víctima prefirió no suministrar su nombre por temor a represalias, sin embargo, destacó que la mayoría de los asaltos son cometidos a primera hora del día, por lo que salir a trabajar o estudiar se ha convertido en un suplicio.

‘‘Salir a agarrar una camionetica se ha convertido en un dolor de cabeza para nosotros, porque los malandros nos acechan en las paradas y por más que corramos siempre vamos a estar en desventaja, ellos se mueven en moto’’, dijo.

En cuanto al modus operandi de los asaltos, indicó que los choros, desde hace algunas semanas, han cambiado las armas de fuego pequeñas y discretas por unas escopetas. ‘‘La semana pasada le dieron un cachazo a una mujer porque se rehusó a entregar su celular’’, reseñó.

Por su parte, Carlos Mierez, habitante del sector Las Casitas, relató un hecho en el cual tuvo que correr para resguardarse de los escopetazos para poder salvaguardar su vida.

‘‘Fue hace como tres semanas. Venía llegando a mi casa como a las 11:00 pm y los tres sujetos, que todos conocemos como azotes, me venían persiguiendo y cuando vi que sacaron una escopeta no me tocó otra que correr porque sino iban a matarme’’, agregó.

Una sexagenaria que aceptó entrevistarse con el equipo del diario Avance a cambio de no ser publicada su identidad, aclaró que ‘‘la localidad se ha vuelto en una zona roja por el permisivo trato de la policía; ellos no se meten a patrullar porque pareciera que le tuvieran miedo al hampa’’.

Igualmente, extendió un llamado a los cuerpos policiales para que se tomen la situación de la inseguridad en serio porque ya están cansados de denunciar los contantes asaltos a manos de los antisociales conocidos como ‘‘Los Escopeteros’’, sin embargo, han hecho caso omiso a sus peticiones./FO/no/Foto: William Sánchez/