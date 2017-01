Los constantes e inconsultos aumentos de pasaje del transporte público en el municipio Los Salias no son el único dolor de cabeza de sus habitantes, ya que la creciente ola de robos dentro de unidades colectivas ha puesto a más de uno a esconderse los objetos de valor en la ropa íntima o en las medias.

María Contreras, habitante de El Picacho, comunicó que el 28 de diciembre, choros atracaron una unidad colectiva que viajaba desde Los Teques hasta San Antonio; a la altura de la entrada al sector Lomas de Urquía los maleantes dieron la voz de asalto.

‘‘No es la primera vez que esto pasa, hemos solicitado al alcalde Josy Fernández que se designen puntos de control en la Panamericana con funcionarios de Polisalias pero nuestras peticiones han quedado en el olvido’’, dijo, señalando que durante el atraco perdió un teléfono de última generación.

Además de ello, Jackson Pérez, joven estudiante que diariamente frecuenta dicha línea de transporte aseguró que los hampones se montan en grupos de tres o incluso cuatro, dan la voz de asalto, pasan con bolsas negras a recoger el botín mientras con pistolas amenazan a los pasajeros, y luego se bajan en algún punto del trayecto para darse a la fuga.

Hay quienes aseguran que incluso los choferes tienen cierta complicidad con los piratas de carretera, ya que ‘‘he presenciado tres robos en los cuales atracan a todo el mundo menos a los choferes’’, tal cual apuntó Yamilet Campos.

Es por esto que encarecidamente solicitaron una vez más a Polisalias abocarse a trabajar en pro de la seguridad de los salienses, ya que los atracos no cesan y ‘‘hasta que no haya un muerto, no prestarán atención a nuestros llamados’’. /lb