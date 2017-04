Simplemente no lo puedo creer, aún sigo esperando tu llamada de buenos días, sin saber qué hacer sin entender, y de pronto ya no tenerte, saber que nuestros sueños y metas se fueron en un solo instante, me duele tanto mi cielo mi rey que yo lucharé por ti, fuiste y serás el amor más hermoso que tuve en mi vida, me enseñaste a amar a valorar y apreciar las pequeñas cosas, TE AMO 😭 Dios te tenga en su gloria y me de fuerzas para seguir adelante, pero siempre manteniéndote en mi corazón, nunca te olvidare eres un ser lleno de luz un hombre que para mí era el amor de cualquier mujer, tus hermosos poemas, tus hermosas palabras, sin más que decirte mi chiquito Té amo ❤😭 mi jairo johan ortiz Bustamante.

A post shared by _orianadelgado (@orianadelgadoh) on Apr 7, 2017 at 7:36am PDT