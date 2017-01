La balacera se registró en el callejón Los Ochoa de El Retén

Un total de cuatro sujetos abatidos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre hampones y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), este viernes por la mañana, en los dominios del sector El Retén.

Despavoridos a ocultarse salieron los vecinos de los callejones Los Mujica, Los Ochoa y Francisco Muñoz, luego que la tranquilidad de la mañana fuese interrumpida por reiterados balazos que llovían de parte y parte. A las 10:00 am inició el tiroteo en el cual fue dado de baja el cuarteto de hampones que para el momento no fueron identificados ya que no portaban ningún tipo de documentos personales.

Según testimonios recabados en la escena del crimen, los antisociales abatidos, quienes presuntamente se especializaban en el robo de motos, se encontraban desmontando el caucho de una que al parecer habían robado recientemente. Allí fueron sorprendidos por los funcionarios de la policía científica que con sigilo llegaban por la bajada del sector y al darles la voz de alto, abrieron fuego contra la comisión.

El tiroteo que duró aproximadamente diez minutos recorrió los antes mencionados e intrincados callejones, hasta llegar a un plan de tierra al final del sector; en dicho lugar fueron rodeados por el Cicpc, pero al no entregarse y continuar con el intercambio de disparos, los sujetos fueron gravemente heridos.

Se conoció que fueron trasladados de urgencia hasta la sede del hospital Victorino Santaella (HVS), sin embargo, perdieron sus signos vitales poco después de haber ingresado al mencionado centro asistencial. Posteriormente los trasladaron la Medicatura Forense de la capital mirandina.

Se trataba de dos hermanos, identificados como Ricardo Felipe Amador Rodríguez de 19 años y Luis Ramses Amador Rodríguez de 21 años. Otro de los abatidos era un joven de tez morena, mientras que del otro se desconocen datos. Todos tenían edades comprendidas entre 17 y 22 años.

Los occisos presuntamente tenían más de un año azotando a los vecinos del sector, a punta de hurtos y robos a mano armada dentro de las casas.

Por último, y pese a que no ha sido confirmado oficialmente, se recibió información que al parecer los sujetos abatidos se encontraban en posesión de un bolso que contenía un chaleco antibalas identificado con las siglas del Cicpc, además de varias armas.

En el lugar del suceso los detectives colectaron datos de interés criminalístico con la intención de abrir una investigación correspondiente al caso.FO/no/Foto: Gabriel Ordóñez