Con balazo en la cara durante la madrugada de este lunes asesinaron a un hombre en la comunidad de Variantes de Guayas, cercano al kilómetro 42 de la carretera Panamericana, tal cual se conoció en predios de la Medicatura forense de la ciudad de Los Teques.

El sujeto que no fue identificado por las autoridades policiales, ya que no portaba ningún tipo de documentación personal, perdió la vida luego que un pistolero del cual aún se desconoce su identidad accionara un arma de fuego.

La víctima, un hombre de aproximadamente 35 años de edad y tez blanca, fue atacado por su homicida, no obstante, aún no se ha esclarecido el móvil del asesinato en cuestión. Pese a que el ajuste de cuentas y el robo son las versiones que mayor fuerza han cobrado durante las horas consiguientes, fuentes ligadas a los cuerpos policiales de la jurisdicción no descartan ninguna otra hipótesis.

Tras la alerta de los vecinos del sector, funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se dieron cita hasta el sector Los Guayos para cumplir con la respectiva remoción del cadáver y el posterior traslado hasta la morgue local.

Igualmente solicitaron que a la brevedad posible logre ser resuelto el crimen que durante./lb/Foto: Gabriel Ordóñez/