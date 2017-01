Un 50% de los estudiantes retornaron a las aulas

30.687 instituciones educativas entre públicas y privadas reabrieron sus puertas para recibir a estudiantes. Sin embargo, haciendo un recorrido por distintos planteles de la ciudad se pudo apreciar que el inicio de clases de este 2017 estuvo bastante flojo, puesto que un número importante de alumnos no se reincorporó ayer.

Directores de planteles, aseguraron que todo el personal docente acudieron en sus respectivos horarios para iniciar las clases con normalidad, no obstante, agregaron que pese a la baja matricula de alumnos no suspendieron las clases.

Mary Reynosa, directora de E. T. C Jesús Muñoz Tébar. Declaró que un 50% de los alumnos regresaron a clases. “Un 50% de los estudiantes o menos, regresaron a clases, creo que en el transcurso de la semana deberían reintegrarse”.

Por su parte, Amalis de Niño, directora de U. E. Rodríguez López. Informó que el regreso a clases no fue como lo esperaban. “Los alumnos, no llegaron en su totalidad, más o menos un 70% recibimos ayer, esperamos que en el transcurso de la semana se incorporen la gran mayoría”.

Paralelamente, algunos padres y representantes mencionaron no estar de acuerdo con que los niños no asistan a las escuelas. “Dan demasiadas vacaciones, no me parece justo que los padres se presten a la gracia de no llevarlos a clases cuando corresponde” mencionó una lugareña.

Finalmente, Marilyn Ramírez, representante, acentuó que la mayoría de los estudiantes no ha regresado debido a que muchos temporadistas no han regresado a sus destinos por el asueto navideño. “Todavía hay numerosa cantidad de gente que no regresa de vacaciones y hacen que los muchachos pierdan clases”./Rosangel Rebolledo/lb/Foto: Alexander Offerman/