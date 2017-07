El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 13 de julio que para el año escolar 2017-2018 volverán las materias física, química y matemática por separado, pues aseguró que “fue un error meterlas en un solo paquete”.

“Necesitamos miles de investigadores y profesores de matemática, biología, el años que empieza 2017-2018 debe instaurarse claramente. Ministro Elías Jaua, las materias nuevamente de matemática, biología, química. Fue un error meterlas en solo paquete y ese error hay que rectificarlo profundamente. Es un error educativo, medio raro tratar de unir todo eso, no, no, no, hay que desarrollarlo”, dijo el jefe de Estado durante una jornada del sistema de misiones socialistas en Caracas.

Al inicio del período escolar 2016-2017, durante la gestión del exministro de Educación, Rodulfo Pérez, se fusionaron las materias química, física y matemática como parte de una transformación curricular.

Indicó que la oposición “quieren un país de ricos y pobres. El pueblo debe entender las razones por las que tenemos que defender la patria, la batalla hoy es por salvar a nuestra Venezuela de la agresión fascista, imperialista del odio , intolerancia. Queremos una Venezuela digna, por eso llamo el 30 de julio a salir a votar”.

El primer mandatario nacional informó que todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela serán entregadas a través del carnet de la patria. “Será de manera directa, sin gestores, tenemos que acabar con gestores mal habidos y ladrones”.

Noticia en desarrollo…