Un nutrido grupo de personas de la parroquia Los Teques se trasladó ayer hasta la plaza Bolívar para participar en la primera jornada de registro del Carnet de la Patria, convocado por el presidente Nicolás Maduro.

Desde las 6:00 am, representantes de consejos comunales, movimientos sociales, CLAP, UBCH, militantes del PSUV y partidos aliados fueron llegando en masa. La cola se extendió hasta la calle Junín.

Instalaron ocho computadoras, la gente de manera organizada pasaba, presentaba la cédula de identidad y luego respondía las preguntas que le hacían los operadores.

Carlos Rodriguez dijo: “Nos preguntan si somos jubilados o pensionados, si tenemos o no empleo, si tenemos o no vivienda. También interrogan si llegan o no los CLAP”.

Luis Hernández, residente de Buenos Aires, indicó que llegó a las 6:30 am, pero esperó pacientemente que lo atendieran pasada la 1:00 pm.

“Me parece una iniciativa positiva porque es de gran ayuda sobre todo para las personas de la tercera edad”.

Vicente Rodríguez manifestó que este documento les ayudaría a identificarlos, “porque de verdad que hemos perdido identidad. Nosotros valemos más que un paquete de harina o un kilo de azúcar”.

Ismael Cedres, responsable de la Jpsuv, informó que tienen previsto ampliar el número de máquinas.

Indicó que colocarán puntos móviles en otros sitios de la ciudad, y fijos en las parroquias foráneas.

Añadió que el único requisito es la cédula y tener más de 15 años.

Subrayó que en el primer día anotaron a unos 5 mil ciudadanos en los Altos Mirandinos, pero estiman aumentar la cifra.

Héctor Rodríguez, dirigente nacional del PSUV, quien estuvo en la capital mirandina donde se sacó su carnet, puntualizó que el registro se extenderá hasta el 5 de febrero. “Tendremos presencia en los 21 municipios y 55 parroquias del estado”.

Añadió que llegarán a los corredores de Barrio Nuevo Tricolor, urbanismos, aldeas universitarias, bases de misiones, “para que nos identifiquemos los patriotas”.

El alcalde Francisco Garcés expresó su satisfacción porque los habitantes del municipio atendieron el llamado del jefe de Estado “para diagnosticar lo que son sus potencialidades y necesidades, y así establecer más eficacia y control, y sobre todo para continuar construyendo la felicidad del pueblo”./ac/Foto: Gabriel Ordóñez/