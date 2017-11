Para Carmen Feo, presidenta de Copei y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Guaicaipuro, Freddy Martínez es la mejor opción que tiene la oposición para acabar con la hegemonía del chavismo en el municipio.

-¿Es cierto que Copei postuló a Freddy Martínez sin su aprobación? Es decir, que prácticamente lo obligaron…

-Con eso hubo una confusión porque la autorización fue verbal y la postulación electrónica la hizo la Dirección Nacional de Copei por la noche. Nos enteramos fue al otro día. Luego una representación unitaria fue a su casa y de allí salimos a la Junta Electoral Municipal con el candidato a consignar los recaudos.

-Sabemos que una campaña no se hace con cuatro lochas, se requiere de muchos recursos. ¿Quién financia a su candidato?

-Parte de la fortaleza del candidato es que despertó un voluntariado impresionante porque aquí cada quien se está pagando sus gastos. Por ejemplo, cuando voy a las parroquias foráneas llevo mi carro, pago la gasolina y mi comida. Así lo estamos haciendo todos. Además, vender a Freddy Martínez no es costoso porque todo el mundo lo conoce.

-La oposición llega a este proceso muy débil. ¿Cuáles son las posibilidades de triunfo que tienen ustedes esta vez?

-Esa pregunta es para la candidata del oficialismo, al que le ganamos por paliza en este municipio en las parlamentarias del 2015 y le volvimos a ganar en la de gobernadores. Hay una crisis en la conducción política de la Unidad, pero el sentimiento de cambio es del 80% y va aumentando. Nosotros somos como los buenos boxeadores, que se caen pero se levantan y ganan la pelea.

-Ustedes en esta precampaña han apelado a la nostalgia, pues promueven la gestión de Freddy Martínez de los años 90. ¿Eso les ha funcionado?

-No es apelar a la nostalgia, es una realidad que el pueblo está triste y añora el buen gobierno de Freddy Martínez. Son 17 años aguantando la pela y el abandono de los alcaldes oficialistas. Aún después de ese tiempo, tú comparas los gobiernos y la obra de Freddy todavía existe porque no hay un rincón del municipio donde no haya quedado su huella.

-Del 0 al 5, ¿que calificación le daría a los 17 años de gobierno del chavismo en el municipio?

-Por supuesto que cero.

-¿En qué estado Garcés deja Guaicaipuro?

-No me puedes separar la pésima gestión de Garcés de la de Salmerón y Alirio Mendoza. Se trata de un continuismo incapaz que generó el problema con la basura, la inseguridad, el abandono de las vías urbanas y rurales, el transporte, los ambulatorios. Para reconstruir el municipio hay que arrancar desde cero.

-¿Cómo ve a la candidata del oficialismo, Wisely Álvarez?

– La respeto por ser mujer como yo, pero pareciera que el oficialismo no tiene líderes locales. Parece un comodín. Fue concejal, legisladora regional, constituyente y ahora es candidata. Pregúntame si ha dejado una obra conocida.

-Dígame las tres áreas que debe atacar de inmediato el próximo alcalde.

– Es que no son solo tres. En este municipio hay que declarar una emergencia por los servicios públicos y atacarlos a todos, simultáneamente. Se trata de la inseguridad, el transporte, la vialidad, la salud, la movilidad urbana, la reactivación de las zonas industriales./ac