Vecinos de la Zona Industrial de El Tambor se comunicaron con este rotativo para denunciar que desde hace siete días, efectivos pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron un galpón, en el cual se guardaban cientos de juguetes.

Los uniformados, al parecer, no se conformaron con llevarse detenido al dueño de lugar, sino que presuntamente tienen una semana ingresando en horas de la noche para sustraer la mercancía.

“Sabemos que el Juzgado Tercero de Control del Ministerio Público dio orden de que no se sacara nada del galpón, entre tanto no se realizaran las respectivas averiguaciones, sin embargo, los funcionarios han venido en vehículos de la policía y carros particulares, unos uniformados y otros de civil, amedrentando con sus armas para llevarse todo”, reveló uno de los denunciantes, quien por temor a represalias prefirió no identificarse.

“Dicen que la llevan al resguardo de la Fiscalía, pero sabemos que no es así, se están aprovechando y el dueño tiene todas las facturas de la venta de los juguetes”.

Causa suspicacia que un hecho similar ocurrió el pasado 29 de octubre del 2016, cuando efectivos allanaron una juguetería ubicada en la Zona Industrial de Las Minas, en Los Salias, y se apoderaron de una mercancía que supuestamente estaba siendo acaparada.

Sin embargo, en esa ocasión los funcionarios fueron acorralados por los vecinos, por lo que debieron comenzar a regalar algunos de los juguetes, para luego dispersar a las personas efectuando tiros al aire./KB/ac