El presidente de la República, Nicolás Maduro, juramentó la tarde de este martes 10 de enero a los integrantes del Comando Nacional Antigolpe

Así lo expresó desde el salón presidencial del Aeropuerto de Maiquetía, en el estado Vargas, desde donde anunció que asistirá a la toma de posesión de Daniel Ortega, reelecto presidente de Nicaragua.

La Asamblea Nacional declaró, este lunes, el “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro. Ante esto, hizo un llamado a no caer en provocaciones: “No caigamos en provocaciones de ningún tipo, la firmeza con que respondamos a las provocaciones de la derecha, a los golpes de Estado que intentan desde la Asamblea Nacional, no pueden desviarnos de los logros, del trabajo y de la construcción de la felicidad social compartida de un pueblo y de un país entero”.

“El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela. Así lo digo, ese mundillo que ellos se encierran ahí a poner la cómica, no es Venezuela. la Constitución de nuestra República está garantizada, como Jefe de Estado la garantizo (…) La Asamblea Nacional no es Venezuela”, manifestó.

El Comando Antigolpe es presidido por el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami. Junto a él, estarán la ministra para el Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez; el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López; y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

También participarán en esta instancia el diputado Diosdado Cabello; el director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), mayor general Gustavo González López; el comandante general de la Milicia Bolivariana, mayor general César Vega González; el jefe de Casa Militar, Iván Hernández Dala; y el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin García.

“Hoy voy a dejar instalada como lo dije ayer el despliegue de la recuperación económica de Venezuela, defendiendo el petróleo, hay maniobras para que no se recupere, estoy activado defendiendo los 15 motores y trabajando, garantizando los Claps, la meta de los 6 millones tenemos que llegar. Creo y estoy decidido a hacerlo en la batalla económica por la felicidad, en el cumplimiento de las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el fortalecimiento de la calidad educativa en Venezuela, en el plan recuperación hospitalaria que es una de las deudas que tenemos aun.

En bonanza la revolución demostró que era superior a 200 años de gobiernos oligárquicos y en no bonanza hemos demostrado que somos superiores. Delego todas la tareas para que esto sea el brazo ejecutor de las políticas preventivas y de las políticas para que haya justicia y se castigue todos los intentos golpistas (…) lo primero que hay que decir a cada grupo opositor, aténganse a las consecuencias del llamado de golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la asamblea y está utilizando los recintos de la asamblea nacional en desacato a la ley para promover golpe de estado, así lo denuncio”, dijo.

“Debemos defender a Venezuela, debemos defender nuestra constitución y para esto instalo este Comando Nacional Antigolpe, por la paz y la soberanía. En primero lugar, para la defensa de la soberanía nacional en todas sus dimensiones están los ejercicios Zamora 200. En segundo lugar, para garantizar la vigencia del orden constitucional plena y ampliamente para que haya justicia, no debe quedar impute la las violaciones a la constitución y desacatos al orden legal de país.

En tercer lugar, para garantizar el derecho al funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la vida familiar, de la vida educativa, de los servicios públicos del país el buen funcionamiento en cada estado, municipio a través de la verdad, la justicia y unión nacional. En cuarto lugar, para evitar la violencia, están buscando un desencadenante violento, otra vez están buscando hechos de violencia, si sabemos quiénes son los promotores de violencia actuemos preventivamente, nuestro pueblo lo aplaudirá y nos lo agradecerá”, aseguró.