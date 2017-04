El primer mandatario, Nicolás Maduro, aseguró que este 19 de abril el oficialismo derrotó “una vez más” a la oposición en las calles de Caracas y responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de la violencia en las marchas.

“Julio Borges eres el jefe del golpe de Estado, después no te quejes cuando llegue la justicia. Julio Borges te lo estoy diciendo con tiempo. Estoy decidido a defender la Patria y no voy a retroceder ni un milímetro. Lo que voy es pa’ lante carajo”, expresó desde la avenida Bolívar.

Calificó al diputado de Primero Justicia como “hipócrita, fariseo, golpista, cobarde y payaso”. “Eres tu el responsable de la violencia y seras el responsable ante la justicia”, agregó.

“Hoy pretendieron derrocar el poder y los hemos derrotado una vez más”, expresó desde la tarima colocada en la avenida Bolívar. Maduro aseguró que desde la oposición pidieron reuniones en privado y solicitaron que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, recibiera una carta de ellos. !Si quisieran entregar una carta no necesitarían convocar eventos violentos, atacar la policía, la guardia, saquear, quemar metrobuses y quemar bibliotecas”, dijo. Expresó que la respuesta del Poder Moral indica que no hay motivos y no habrá proceso de destitución de los magistrados.