* Analizan la posibilidad de rescatar el 60% de la vieja estructura

El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, inauguró el paso vehicular en el puente provisional de Guanape, que sustituye momentáneamente la estructura caída el pasado martes.

El ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina, explicó que para lo que será la estructura definitiva analizan la posibilidad de rescatar el 60% de la vieja estructura, la cual no habría sufrido daños. No obstante, hacer un puente completamente nuevo pareciera “sería lo más idóneo, lo definiremos más tardar el lunes”.

Respuesta inmediata

El mandatario regional aseguró que el pasado miércoles se dio acceso a una trocha externa en horas de la madrugada para que los transportistas y habitantes del Litoral Central pudieran desplazarse luego de que la estructura se desplomara un día antes dejando incomunicadas a varias parroquias.

García Carneiro expresó que el nuevo paso vehícular fue un trabajo conjunto del Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte Terrestre el cual contará con seis canales regulares que estarán habilitados.

Nueva estructura

El nuevo puente tiene un promedio de 36 metros de largo y 43 metros de ancho, contará con seis canales, tres en sentido este y tres en sentido oestes, además de una rampa horizontal con soportes de concreto, cubierto de 1.500 toneladas de asfalto con demarcación y señalización.

Carnavales a salvo

En otro orden de ideas, afirmó que los temporadistas gozarán sin problemas de las bondades de la entidad durante el próximo asueto de Carnavales, donde se espera un despliegue de más de 3.500 funcionarios de seguridad.

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), diputado Luis Florido, denunció este sábado ante el Ministerio Público (MP) “la violación de su inmunidad parlamentaria”.

Florido aseguró que su pasaporte fue anulado por autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por presunto hurto.

“Cuando metieron el pasaporte en la máquina me dijeron que iban a revisar la máquina. Ya dentro del cuartico del Saime, me informó la supervisora que su pasaporte está anulado por hurto. Si yo salí el miércoles, del miércoles al viernes yo no puedo poner una denuncia porque estaba fuera del país”, afirmó.

Asimismo, indicó que estas acciones atentan contra su doble inmunidad parlamentaria obtenida a través de la AN y del Parlamento Latinoamericano, y agregó que recibió el apoyo de ex presidentes y representantes de organizaciones internacionales.